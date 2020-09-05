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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.В источнике
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Известия

Собянин анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Известиявчера в 14:30
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

ТАССвчера в 14:55
Агентство Москва

Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Агентство Москвавчера в 14:41
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Газета.Ruвчера в 14:34
РИА Новости

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

РИА Новости18:40
Москва 24

Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Москва 24вчера в 14:25
Интерфакс

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Интерфаксвчера в 03:41

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ruвчера в 08:15

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
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Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%

Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк.
РБК4 сентября в 10:49
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