Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

РИА Новостивчера в 18:40

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

ТАССвчера в 14:55

Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Москва 24вчера в 14:25

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Газета.Ruвчера в 14:34

Собянин анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Известиявчера в 14:30

Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Агентство Москвавчера в 14:41

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Интерфаксвчера в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7396 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Общество

Amazon запретила импорт семян в США из других стран

Amazon установила запрет на поставку в США семян из других стран.
ToDay News Ufa 03:23
Политика

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
РБК вчера в 18:53
3,3K
Общество

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru 04:23
292
Общество

Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Российская газета 00:37
128
Политика

Минск обнародовал запись разговора по делу Навального

Ник сообщает своему собеседнику о том, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.
Evo-rus.com 01:14
8,5K
Общество

Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:25
114
Политика

Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики

Голливудский актер Стивен Сигал встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
РБК вчера в 15:06
121
Общество

Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.
РБК 03:11
123
Космос

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.
Российская газета 00:59
530
Экономика

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.
Коммерсантъ 03:00
21
Экономика

Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги

Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости.
РИА Новости вчера в 01:00
284
Армия и оружие

Глава ДНР приказал ликвидировать сооружения ВСУ у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин приказал ликвидировать инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
NewInform вчера в 05:37
1,7K
Политика

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новости 04:04
1,2K
Технологии

В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUM вчера в 03:07
27
Шоу-бизнес

66-летняя Любовь Успенская показала результат омоложения

Популярная 66-летняя певица Любовь Успенская планирует стать молодой мамочкой вслед за примадонной Аллой Пугачевой.
iReactor 04 сентября в 05:50
88
Футбол

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов получил травму в сборной Казахстана

Согласно источнику, полузащитник сборной Казахстана получил травму голеностопа в первом матче Лиги наций против Литвы (2:0). Участие игрока в игре с Белоруссией находится под вопросом.
ProstoProSport 05:13
Армия и оружие

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией.
Российская газета 03:10
282
Общество

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 195 случаев, следует из данных оперативного штаба.
Интерфакс 03:33
Происшествия

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Задержанные планировали убийства с применением самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, а также холодного оружия.
Evo-rus.com 02:05
2,2K
Гаджеты

Xiaomi возглавил рейтинг бюджетных и производительных смартфонов

Лидером рейтинга мощных гаджетов стоимостью до 1 499 юаней (порядка 17 000 рублей) стала модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Evo-rus.com 02:10
24
Кино

Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона

ИнфоСМИ 04 сентября в 06:01
21
Шоу-бизнес

Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

Пока пара не рассказывала своим поклонникам о поле ребенка, однако это за них сделали родственники.
Evo-rus.com 03:35
4
Политика

Путин «прокатил» Урганта на машине

Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:22
42
Происшествия

Фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске

Футбольные фанаты московского «Спартака» устроили массовую драку на улице Дуки в Советском районе Брянска.
RT на русском 04:14
19
Общество

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

"С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.
ТАСС 05:17
Футбол

Аршавин назвал Кокорина лучшим нападающим России

CT news 04:25
1
Футбол

Бывший защитник «Зенита» Ломбертс заявил о мечте стать его тренером

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что рассчитывает в будущем возглавить петербургскую команду.
РБК спорт 05:43
Общество

Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

РИАМО 04:30
Политика

Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своих мемуарах написал, что американский лидер восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией.
Известия вчера в 22:07
174
Общество

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

Вступил в действие указ Центробанка РФ о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Тарантас Ньюс 03:24
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное