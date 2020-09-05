Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Общество Amazon запретила импорт семян в США из других стран Amazon установила запрет на поставку в США семян из других стран.

Политика Минск обнародовал запись разговора по делу Навального Ник сообщает своему собеседнику о том, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель. 8,5K

Общество Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции. 114

Космос Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа. 530

Экономика Вторичная недвижимость начала расти в цене Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. 21

Технологии В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении. 27

Футбол Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов получил травму в сборной Казахстана Согласно источнику, полузащитник сборной Казахстана получил травму голеностопа в первом матче Лиги наций против Литвы (2:0). Участие игрока в игре с Белоруссией находится под вопросом.

Общество В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19 Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 195 случаев, следует из данных оперативного штаба.

Гаджеты Xiaomi возглавил рейтинг бюджетных и производительных смартфонов Лидером рейтинга мощных гаджетов стоимостью до 1 499 юаней (порядка 17 000 рублей) стала модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro. 24

Политика Путин «прокатил» Урганта на машине Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. 42

Общество От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус "С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.