Коронавирус
Газета.RuСобянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.
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Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса
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Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года
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