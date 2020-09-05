Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.В источнике
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Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса
Москва 24вчера в 14:25
Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года
Агентство Москвавчера в 14:41