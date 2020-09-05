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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.В источнике
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Москва 24

Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Москва 24вчера в 14:25
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

ТАССвчера в 14:55
Агентство Москва

Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Агентство Москвавчера в 14:41
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Газета.Ruвчера в 14:34
Известия

Собянин анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Известиявчера в 14:30
РИА Новости

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

РИА Новости18:40
Интерфакс

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Интерфаксвчера в 03:41

Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,3K

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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