Коронавирус
RT на русскомСобянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.
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Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Экономика
Европейцы отказались тратить деньги
Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:14
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области
Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 11:51
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Политика
Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров
Общественное телевидение России 11:57
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска
Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
Хоккей
«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
Политика
Евросоюз отказался пускать россиян
Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Общество
Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
Гаджеты
Смартфон Oppo A52 представлен в России
Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27