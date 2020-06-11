Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

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