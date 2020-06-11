Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.
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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин

Москва 2412:17

Собянин считает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме

ТАСС11:37

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Российская газета11:58

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

RT на русском11:57

Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Lenta.ru11:39

Власти Москвы назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Вечерняя Москва11:37

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

Вести.Ru12:01
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Экономика

Европейцы отказались тратить деньги

Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:14
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
1,3K
Общество

Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 11:51
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Здоровье

Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор

Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Политика

Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров

Общественное телевидение России 11:57
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
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Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Общество

В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска

Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
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Хоккей

«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Общество

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
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Политика

Евросоюз отказался пускать россиян

Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Общество

Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
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Гаджеты

Смартфон Oppo A52 представлен в России

Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
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Политика

Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
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Транспорт

В Волгоградской области возобновится работа всех маршруток и автобусов

Evo-rus.com 12:24
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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