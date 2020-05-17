Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
ТАСС01:29

Подробнее о событии

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

РИА Новости02:22

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

РБК02:20

Тест на антитела к коронавирусу в ближайшие недели сможет сдать каждый москвич

Интерфакс01:55

Тест на антитела к COVID-19 через 2–3 недели смогут сдать все желающие – Собянин

Москва 2401:32

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

ТАСС01:29

Собянин: Каждые три дня для тестирования на антитела к COVID-19 будут приглашаться до 70 тыс. москвичей

Агентство Москва01:27

Сергей Собянин заявил, что тест на антитела к COVID-19 сможет сдать каждый желающий

Вечерняя Москва02:06
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Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
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Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

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На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

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Политика

Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски

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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Общество

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РБК 06:14
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Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
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Здоровье

Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса

По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
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В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
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Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
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Еще один пациент умер от коронавируса в Краснодарском крае

Ранее «Регион online» сообщал, что за минувшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 95 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

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В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом

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