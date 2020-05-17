Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 21

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020». 2

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 853

Политика Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. 41

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 691

Политика Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов Соединённых Штатов обратилось к федеральному суду округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска бизнесмена из РФ Олега Дерипаски к ведомству и его главе Стивену Мнучину, передаёт ТАСС. 14

Общество Всероссийский выпускной для вузов пройдет онлайн Фальков напомнил, что выпустить студентов вузы в этом году могут без проведения государственных экзаменов (ГОСов) - только проведя защиту диплома (выпускной квалификационной работы, ВКР).

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,7K

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. 166

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,4K

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 200

Общество Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. 116

Общество Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания. 126

Гаджеты Названы способы повысить качество работы смартфона Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов. 31

Общество Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. 1

Политика Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова. 1,2K