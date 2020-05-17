Коронавирус
РИА НовостиСобянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось
Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".ТАСС01:29
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В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
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Аргументы и Факты вчера в 16:47
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Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
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Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
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Lenta.ru вчера в 15:23
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Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
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Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
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В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
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Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
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