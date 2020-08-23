Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной, однако проблема сохранится до массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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