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Ведомости
Ведомости

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной, однако проблема сохранится до массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Интерфакс01:46
Москва 24

Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Москва 2402:00
РИА Новости

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

РИА Новости01:46
ТАСС

Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

ТАСС01:46
РИАМО

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

РИАМО02:35
Московский Комсомолец

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец01:41
Агентство Москва

Сергей Собянин: До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности

Агентство Москва01:37

ЦСКА — Рубин 1:2

В матче 4-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Рубин»: встреча завершилась победой команды из Казани со счетом 2:1.
ЦСКА — Рубин 1:2
Sport24.ruвчера в 14:51

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Президент Египта приказал армии сохранять высший уровень готовности

Как сообщает издание Arab News, в ходе состоявшейся накануне, 20 августа, встречи с командным составом ВС Египта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ вооружённым силам страны поддерживать наивысший уровень боевой готовности для защиты национальной безопасности крупнейшей арабской республики и поручил им быть готовыми к выполнения любых задач в свете текущих вызовов в регионе.
Новостной фронт21 августа в 06:23

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна с коэффициентом 13.50

Прогнозы: победа "Баварии" в основное время за 2.08; обе забьют и победа "Баварии" за 3.05; тотал матча больше 3,5 гола за 2.00; точный счет — 3:1 в пользу "Баварии" за 13.50 (сделать ставку на финал Лиги чемпионов с приветственным бонусом до 5000 рублей).
Sport24.ru20:01

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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