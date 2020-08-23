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Ведомости
Ведомости

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной, однако проблема сохранится до массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости — с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день и от 300 до 400 человек госпитализируются.
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РИАМО

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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ТАСС

Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

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Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

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Москва 24

Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

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Сергей Собянин: До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности

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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
Известия00:32
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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В Индии назвали сроки появления собственной вакцины от COVID

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РЕН ТВ03:34

Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
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