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Собянин назвал стабильным рынок труда в Москве

Собянин сообщил, что на рынке труда сохраняется стабильность и в последний месяц наблюдается рост занятости населения.
Мой Брянск
Московские власти даже видят рост занятости.
Капитал страны
- Ничего страшного не произошло, несмотря на уход брендовых торговых сетей, общепита, ряда автомобилестроения и так далее, в целом рынок труда стабилен, в Москве безработица держится ниже уровня, который был во время пандемии , - сказал Собянин.
Комсомольская правда
Простой объявлен для примерно 20 тыс. человек.
ТАСС

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Рынок труда в Москве стабилен – Собянин
РИАМО12:19
Мэр Москвы Собянин заявил, что уровень безработицы в столице составил меньше 0,5 процента
РИА Новости10:04
Собянин: «С уходом брендовых торговых сетей ничего страшного не произошло»
Комсомольская правда11:00
Собянин заявил о стабильности рынка труда в Москве
Mockva.ru10:36
Собянин: на рынке труда ничего не произошло, в Москве безработица ниже 0,5%
Общественная служба новостей10:18
Собянин назвал стабильным рынок труда в Москве
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