Экономика
ИзвестияСобянин назвал сумму недополученных Москвой налогов
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня заявил, что бюджет города недополучит налогов примерно на 500 млрд рублей.
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Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы, мы видим, что около 250 млрд рублей — это будут новые расходы, которые мы не предполагали, которые пойдут на поддержку бизнеса, граждан и на борьбу с ковидом.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИзвестия 11:20
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