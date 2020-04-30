Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников

Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
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Сергей Собянин
Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведём итоги и если увидим позитивную динамику возможности снять ограничения конечно мы их снимем. Но если нет, значит нет. В конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат.
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