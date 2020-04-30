Коронавирус
ИзвестияСобянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
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Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведём итоги и если увидим позитивную динамику возможности снять ограничения конечно мы их снимем. Но если нет, значит нет. В конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 13:42
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Политика
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Волга-Каспий 13:32
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
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Общество
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Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Кино
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В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
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Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов
Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.
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100 миллионов доз вакцины от коронавируса планируют выпустить США
В администрации президента Соединенных Штатов Америки сообщили о намерениях выпустить не менее 100 млн доз вакцин от коронавируса до конца текущего года.
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
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Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории
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Перед актером стояла сложная задача, поскольку фильм должен вызвать общественный резонанс и помочь освободить наших соотечественников.
Live24 15:02
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Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
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Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
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В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
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Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38