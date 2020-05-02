Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости 17:40
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Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Здоровье
В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя
Российская газета 03:04
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Ветеран рассказал, как сбил самолет шпиона Пауэрса 1 мая 1960 года
1 мая 1960 года батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-75 сбила в небе над Свердловском американский самолет-шпион U-2.
ИА Красная Весна вчера в 12:29
Кино
Премьеру фильма «Джон Уик 4» отложили на год
Фильм должен был выйти в прокат уже 14 мая этого года, но создатели перенесли релиз из-за коронавируса на 21 мая 2021 год.
iReactor 04:07
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
Черкасский мэр пригрозил Зеленскому после критики ослабления карантина
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил сопротивлением президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как глава государства раскритиковал решение об ослаблении карантина.
Политика Сегодня 15:13
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Финансы
Аналитик FxPro спрогнозировал курсы доллара и евро в начале мая
Ослабление рубля в последние дни объясняется повышенной нервозностью инвесторов перед майскими праздниками, но после них ситуация может стабилизироваться, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Футбол
Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»
8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33
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Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Общество
Более 750 автомобилей не пустили в Псковскую область из-за ограничений
На территорию Псковской области в субботу не разрешили въехать 754 автомобилям, передает РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
Аргументы и Факты 17:49
Спорт
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
Телеканал 360° 17:48
Кино
Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe
Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Политика
В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус
Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
Футбол
Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2
Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2. Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».
Чемпионат 16:24
Происшествия
Азербайджан направил ноту Казахстану в связи с инцидентом в Каспийском море
МИД Азербайджана вручил ноту послу Казахстана в связи с инцидентом в Каспийском море, в результате которого был убит один и ранены двое граждан республики.
ТАСС 09:33
Происшествия
Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ
Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 12:46
Общество
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Общество
Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru вчера в 13:03
Армия и оружие
Сухопутные войска получат более 120 танков Т-72Б3М в 2020 году
Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М поступят в Сухопутные войска в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 07:10