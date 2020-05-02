Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 30 апреля в 09:43
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид
В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.
Газета Кировская правда 30 апреля в 10:34
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
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Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
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Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:35
Путешествия
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
Политика
Чехия может открыть границы в июле
Власти Чехии заявили о намерении открыть границы с четырьмя соседними странами в июле, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Московский Комсомолец 16:29
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Футбол
«Брайтон» не поддерживает идею доиграть сезон АПЛ на нейтральных полях
Футбольный клуб "Брайтон" не поддерживает идею доиграть чемпионат Англии на нейтральных полях, об этом заявил генеральный директор Пол Барбер.
РИА Новости 17:10
Футбол
Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче
ProstoProSport 06:49
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин
Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
Здоровье
Сахалин получил 77 миллионов рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом
На борьбу с коронавирусной инфекцией в Сахалинскую область из федерального бюджета поступили 77 млн рублей.
Сахалин.Инфо 05:21
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
Спорт
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
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Общество
В Благовещенск прибыл спецрейс с вернувшимися из Шанхая россиянами
Всех вернувшихся из Китая осмотрели медики. В аэропорту Благовещенска проведут дополнительную дезинфекцию.
Говорит Москва 10:17
Здоровье
США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes 06:18
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Стал известен новый главный тренер «Локомотива».
Vprognoze.ru 07:13