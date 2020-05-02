Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
Военное дело 30 апреля в 06:06
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM вчера в 08:49
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости 21:24
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
Авто
Citroen C3L готовится к выходу на рынок
На одном из интернет-форумов были опубликованы официальные снимки нового автомобиля от французского производителя Citroen, который предназначен китайского рынка.
Car.ru вчера в 07:00
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Футбол
Уткин: «Игнорирую „Ротор“. Это команда из города гопников»
Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».
Бомбардир.ру 14:18
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:27
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
В Зее пропал 12-летний мальчик с черным рюкзаком
МО МВД России "Зейский" разыскивается без вести пропавший Дмитрий Евгеньевич Котов, 13.09.2007 года рождения, проживающий в Зее.
Телепорт 22:32
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Наука
Специалисты научились перемешивать жидкости при помощи света
С помощью света эксперты могут захватывать живые клетки, передвигать мельчайшие частицы вещества, а также перемешивать жидкости.
Vevby.ru 30 апреля в 17:00
Игры
Слух: PlayStation 5 позволит попробовать любую игру без скачивания на саму консоль
Количество слухов о грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5 неуклонно растёт.
3DNews вчера в 08:56
Здоровье
В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.
REGNUM вчера в 20:53
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
РИА Новости 20:07