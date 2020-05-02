Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Экономика Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.

Армия и оружие Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов. 11

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. 43

Политика МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 42

Происшествия В Боливии разбился самолет с испанцами на борту Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter. 3

Здоровье Назван основной признак заболевания коронавирусом Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист. 21

Авто Citroen C3L готовится к выходу на рынок На одном из интернет-форумов были опубликованы официальные снимки нового автомобиля от французского производителя Citroen, который предназначен китайского рынка. 1

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Общество Названы признаки «карантинной депрессии» Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы. 8

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Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 59

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Здоровье В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.