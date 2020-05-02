Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

РИА Новости09:52

Собянин допустил снятие ограничений в середине мая при снижении заболеваемости COVID-19

Москва 2409:08

Смягчение карантинных мер в Москве будет возможно, только когда заболеваемость пойдет на спад

Эхо Москвы09:30

Собянин не исключил ослабления режима самоизоляции в Москве с середины мая

Говорит Москва09:25

Собянин назвал срок снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

News.ru09:10

Сергей Собянин допустил снятие ограничений в середине мая

Вечерняя Москва09:32

Собянин призвал власти и население бороться с коронавирусом сообща

Lenta.ru09:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
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Политика

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

ТАСС 18:11
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В каких больницах Башкирии разместили больных коронавирусом

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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru вчера в 21:01
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
Политика

Чехия может открыть границы в июле

Власти Чехии заявили о намерении открыть границы с четырьмя соседними странами в июле, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Московский Комсомолец 16:29
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
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Технологии

Немцы разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

Немецкие специалисты уверены, что сдерживание темпов распространения эпидемии - "единственная приемлемая стратегия" в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.
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Политика

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сусанин 02:54
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Игры

The Elder Scrolls Online получит официальную локализацию

Общественный контроль 12:17
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
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Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 04:38
Происшествия

В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

Более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:25
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Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
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Космос

Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA

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Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
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Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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