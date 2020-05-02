Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать362

Подробнее о событии

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

РИА Новости09:52

Мэр столицы допустил снятие ограничений в середине мая при снижении заболеваемости коронавирусом

Москва меняется09:50

Собянин назвал срок снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

News.ru09:10

Собянин не исключил ослабления режима самоизоляции в Москве с середины мая

Говорит Москва09:25

Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве

Lenta.ru09:15

Сергей Собянин допустил снятие ограничений в середине мая

Вечерняя Москва09:32

Собянин допустил снятие ограничений в середине мая при снижении заболеваемости COVID-19

Москва 2409:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Гаджеты

Утечка позволила узнать характеристики карт Nvidia на Ampere

14 мая могут быть представлены карты на базе чипов с архитектурой Ampere, но узнать об их характеристиках уже сейчаспозволила утечка.
Faktom 30 апреля в 06:08
6
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
91
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru вчера в 00:30
224
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
1,4K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,9K
Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM 06:21
Транспорт

В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
377
Футбол

Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.
Metaratings 17:22
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
403
Общество

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19.
Эхо Москвы 16:02
205
Футбол

Первый пошёл: «Сассуоло» объявил о возобновлении тренировок

В субботу, второго мая, стало известно, что футбольный клуб "Сассуоло" возобновляет тренировочный процесс, - об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Sport.ru 13:59
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
51
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
397
Политика

Китай обвиняют в сокрытии сведений о коронавирусе

Издание утверждает, что Китай намеренно уничтожил сведения о том, что информация о новом коронавирусе стала известна до начала эпидемии.
ИА Красная Весна 16:56
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
186
Шоу-бизнес

Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
8
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
1,1K
Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
1,4K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
244
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
422
Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
87
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием

Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10
1
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
589
Гаджеты

Цена нового iPhone 12 может достигнуть 649 долларов

Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
Политическая Экспертиза вчера в 02:50
39
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
75
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
660
Общество

Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
64
Наука

Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память

Международная команда ученых, о работе которых рассказывает New Atlas, обнаружила убедительные доказательства, что симбиотические бактерии влияют на работу памяти.
Хайтек+ вчера в 05:18
Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом куриным пометом

Власти шведского города Лунд разбросали в центральном парке тонну куриного помета, чтобы помешать народу собраться там на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 07:13
35
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное