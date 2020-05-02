Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19.
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В субботу, второго мая, стало известно, что футбольный клуб "Сассуоло" возобновляет тренировочный процесс, - об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
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Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
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