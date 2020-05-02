Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
«Если мы увидим к середине мая, что нагрузка спадает, тогда можно подумать о мерах послабления в связи с коронавирусом», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина.Телеканал 360°09:22
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