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РИА НовостиРИА НовостиСобянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
«Если мы увидим к середине мая, что нагрузка спадает, тогда можно подумать о мерах послабления в связи с коронавирусом», — приводит РИА «Новости»
 слова мэра Москвы Сергея Собянина.
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Мэр Москвы
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