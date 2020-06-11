Коронавирус
РБКСобянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Здоровье
Использовать пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума
Использовать специальных пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума РФ.
Evo-rus.com 09:47
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Политика
Мэр Сиэтла ответил на критику Трампа советом «вернуться в бункер»
Дженни Дюркан, мэр города Сиэтл, посоветовала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «вернуться в бункер».
Телеканал 360° 07:45
Общество
В ВОЗ не смогли объяснить низкую смертность от коронавируса в России
Ранее KazanFirst писал о том, что Дмитрий Песков исключил занижение коронавирусной статистики в России.
Kazanfirst.ru 03:13
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Общество
Глава Минздрава допустил возможность плавающего режима ограничений
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены.
Телеканал 360° 17:00
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:02
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Армия и оружие
Ракета упала неподалеку от посольства США в Багдаде
Не сообщается и о том, что взял ответственность за случившееся.
Эхо Москвы 03:33
Здоровье
Еще 64 человека заразились коронавирусом в Бурятии
Из 64 новых зараженных 15 человек прибыли из других регионов России, двое – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пятеро – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четверо - обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 09 июня в 23:14
Киберспорт
Для гениальности Кодзима не нужен: Capcom анонсировала НФ-игру Pragmata в необычном антураже
Компания Capcom анонсировала научно-фантастическую игру Pragmata.
3DNews 18:35
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
Футбол
«Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ
«Химки», завоевавшие по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ право на повышение в классе, все же попробуют пройти лицензирование для выступления в Премьер-Лиге.
Bookmaker-ratings.ru 03:43
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Экономика
Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК 17:00