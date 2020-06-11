Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве

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