Коронавирус
РИА НовостиСобянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство.
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Variety назвал российских актёров, которые готовы покорить Голливуд
Американский еженедельник Variety назвал имена российских актёров и актрис, которые готовы к карьере в Голливуде.
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Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
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По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
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Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
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Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
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В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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