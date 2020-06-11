Коронавирус

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Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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