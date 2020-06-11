Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство.

Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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