Коронавирус
RT на русскомСобянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.
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Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Политика
США продлили санкции в отношении Белоруссии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
Общество
С 12 июня гостиницы и отели Кубани смогут принимать туристов
С 12 июня на территории Краснодарского края снимается запрет на работу гостиниц и отелей, номерной фонд которых не превышает 50 номеров.
Эксперт ЮГ 07:45
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.
Газета.Ru 15:40
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Единоборства
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Политика
Жители России считают Путина вдохновляющей личностью
Москва, 11 июня 2020, 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр».
REGNUM 04:09
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Здоровье
Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня 13:30
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей
По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.
Интерфакс 07:19
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Футбол
Яя Туре: борщ я так и не попробовал
Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре заявил, что практически не пробовал блюда национальной украинской кухни.
Чемпионат 16:25
Общество
В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах
В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Афиша Daily 15:54
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Футбол
Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 16:45
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Космос
Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры
Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 08 июня в 20:51