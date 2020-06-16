Ранее Собянин сообщил, что Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом. По последним данным, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выписаны более 126 тыс. человек, что составляет более 60% от всех случаев заболевания.

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Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,4K

Авто Новый BMW M5 показали накануне дебюта Обновлённая BMW M5 получит тот же список обновлений, что и обычный седан 5-Series.

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Армия и оружие Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне. 3

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