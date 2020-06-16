Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве

Ранее Собянин сообщил, что Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом. По последним данным, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выписаны более 126 тыс. человек, что составляет более 60% от всех случаев заболевания.
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Собянин назвал срок действия оставшихся ограничений из-за коронавируса

РБК12:08

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Коммерсантъ11:55

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

ТАСС11:18

Собянин: Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля

Агентство Москва11:36

Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Вечерняя Москва11:23

Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля

РИА Новости11:20

Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля – Собянин

Москва 2411:44
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Норкин впервые после смерти жены начал шутить в прямом эфире

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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