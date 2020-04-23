Меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, более эффективны, чем в других странах, и адекватные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканале "Россия 24".

Собянин назвал введенные в Москве меры эффективными и адекватными

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