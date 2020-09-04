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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве

Господин Собянин заявил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира. В столице не допустили коллапса здравоохранения и защитили старшее поколение, написал мэр.В источнике
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РБК

Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью

РБК05:12
РИА Новости

Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

РИА Новости04:12
РИАМО

Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась

РИАМО03:45
ТАСС

Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

ТАСС03:33
Москва 24

Собянин: число новых случаев COVID в Москве в 10 раз ниже пиковых значений

Москва 2403:29
Газета.Ru

Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года

Газета.Ru03:25
Известия

Собянин предупредил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве осенью

Известия03:15

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
РИА Новости05:48
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Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила тысячу гектаров

Позже стало известно, что по состоянию на 9.00 площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 1,2 тысячи гектаров, об этом сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
РИА Новости01:31
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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