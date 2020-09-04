Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
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Господин Собянин заявил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира. В столице не допустили коллапса здравоохранения и защитили старшее поколение, написал мэр.В источнике
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