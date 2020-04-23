Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы, по его словам, не хотели бы прибегать к введению в войск.

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 115

Шоу-бизнес Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом. 32

Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 7

Политика Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».

Энергетика Deutsche Bank: средства ФНБ могут исчерпаться через два года Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Минфина России могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, при условии, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

Технологии Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы Пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на DNS (Domain Name System, система доменных имен, отвечает за перевод имен сайтов или адресов электронной почты в IP-адреса), говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR, которая проанализировала регистрации в группе из 12 национальных доменов (в том числе .ru) с января по март 2020 года.

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 22

Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 668

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 1,1K

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе. 46

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 65

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 3

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K