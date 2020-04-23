Коронавирус
КоммерсантъСобянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы, по его словам, не хотели бы прибегать к введению в войск.
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Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Экономика
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
Ведомости 14:35
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Самарской области
Умер 74-летний мужчина, у которого было онкологическое заболевание и сахарный диабет. Об этом сообщил Дмитрий Азаров.
НИА Самара 14:50
Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
Ruposters.ru 06:21
Происшествия
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Общество
С 1 июля станут исчезать из продажи чекушки водки
Обновленный ГОСТ предусматривает исключение разлива водки и прочего крепкого спиртного в тары объемом 250 и 375 миллилитров, которые в России называют чекушками.
Live24 00:48
Общество
В Италии число выздоровевших от коронавируса побило рекорды
В Италии, которая больше всех стран в мире пострадала от пандемии коронавируса, зафиксирован положительный рекорд.
Петербургский дневник 14:22
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Общество
В Петербурге уточнили причины смерти трех пациентов с COVID-19
Санкт-Петербург, 23 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Легочно-сердечная недостаточность стала причиной смерти троих пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге.
REGNUM 14:25
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников
Сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.
Афиша Daily 10:37
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Общество
Владелец S7: международные перелеты возобновятся только через год
Владелец S7 Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, когда, по его мнению, восстановится международное авиасообщение.
Афиша Daily 04:54
Общество
Турецкие отели могут отказаться от системы «всё включено»
Как сообщает ToDay News Ufa, такое массовое питание туристов в нынешней сложной эпидемиологической обстановке недопустимо – таково мнение отельеров.
ToDay News Ufa 03:17
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Общество
Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией
Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
Политика
Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что ему предложили занять пост вице-премьера Украины по реформам.
ФедералПресс вчера в 09:20