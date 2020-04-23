Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы, по его словам, не хотели бы прибегать к введению в войск.
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В Москве принимаются более эффективные меры, чем в других городах, считает Собянин

Вести.Ru12:15

Собянин оценил эффективность введенных в Москве мер против коронавируса

ТВ Центр11:35

Сергей Собянин: Режим самоизоляции в Москве оптимален и не требует ужесточения

Агентство Москва11:18

Собянин: режим самоизоляции в Москве оптимален и не требует ужесточения

Москва 2411:16

Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

РБК11:39

Сергей Собянин сравнил введенные меры в связи с COVID-19 в Москве и других странах

Вечерняя Москва11:26

Собянин: войска в Москву из-за коронавируса вводить не нужно

РИА Новости12:21
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
274
Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,9K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,3K
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
26
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
12
Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 03:21
6
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
797
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
3K
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
926
Здоровье

Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
8
Политика

Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом.
Парламентская газета 17:06
1
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
241
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
1
Общество

В Черногорске у полиции не получилось наказать за нарушение самоизоляции ИП, торговавшего едой на вынос

ИП Тропин занимается торговлей на вынос, его поймали как раз в этот период - 3 апреля.
ИА Хакасия 21:33
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
23
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
1K
Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
574
Общество

Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня

Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
10
Политика

Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском 07:49
1,1K
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
226
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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