Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы, по его словам, не хотели бы прибегать к введению в войск.

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

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