Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что уровень коллективного иммунитета среди москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.
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с чего всё началось
— Уже на основании опыта и разговоров с многими врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24
".
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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