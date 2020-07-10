Коронавирус
ВедомостиСобянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что уровень коллективного иммунитета среди москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.
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с чего всё началось
— Уже на основании опыта и разговоров с многими врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru08:32
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