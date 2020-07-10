с чего всё началось

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что уровень коллективного иммунитета среди москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

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