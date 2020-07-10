с чего всё началось

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Религия В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Футбол «Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 460

Общество Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией «Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении. 4

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 606

Общество Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ. 22

Общество Два аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» представители авиагаваней в пятницу, 10 июля.

Общество Смертность в России в мае выросла на 11,9% Смертность в России в мае увеличилась на 11,9 процента по сравнению с маем прошлого года, рассказал глава Росстата Павел Малков в эфире телеканала «Россия-24». 1

Транспорт Мишустин поручил продлить трассу Москва-Казань до Екатеринбурга Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопросы, связанные с продлением участка трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга в 2030 году.

Технологии Сбой в работе приложений на iOS устранен Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad. 49

Энергетика МГП Голубой поток не возобновил работу после техобслуживания По словам одного из источников, после запуска МГП Турецкий поток необходимость параллельно использовать и Голубой поток исчезла.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 31

Игры Трейлер к выходу Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise Издательство Rising Star Games и разработчики из студии Toybox представили трейлер к выходу своего психологического триллера Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. 2

Автоспорт Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии» Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.

Футбол «Брешия» сообщила, что Балотелли поправился до 100 кг Как сообщает Football Italia, форвард набрал 8 килограммов лишнего веса. Напомним, Балотелли перешел в «Брешию» в начале текущего сезона.

Хоккей 41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

Общество Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию «Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она. 2