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Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.

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Происшествия Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.

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Общество Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.