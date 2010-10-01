Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

ТАССвчера в 19:16

Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

РБКвчера в 12:45

Собянин отложил введение пропускного режима

Москва 24вчера в 12:44

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Интерфаксвчера в 12:37

Пропускной режим в Москве пока вводить не будут

РИАМОвчера в 12:35

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Агентство Москвавчера в 12:33

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07
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Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Энергетика

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
ТАСС 01:34
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru вчера в 03:31
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro официально представлены в России

Компания Oppo представила в России новые смартфоны — Reno 3 и Reno 3 Pro.
Live24 00:44
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля

Режим самоизоляции в регионе продлевается до 19 апреля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.
Московский Комсомолец 01:59
Энергетика

Цены на нефть «скорректировались» после резкого скачка накануне

Видно, как накануне произошёл резкий скачок цен на нефть (около 40%), а затем началась, как говорят экономисты, коррекция.
Военное обозрение 01:03
Здоровье

На коронавирус в Хакасии обследуют не всех

Обследование проводится на основании постановления управления Роспотребнадзора по республике или заключения медицинских работников, - сообщается на сайте стопкоронавирус.хакасия.рф.
ИА Хакасия вчера в 21:20
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

США закупили в России санкционные аппараты ИВЛ

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», - заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.
Ридус 00:44
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Газета.Ru вчера в 20:52
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru 01 апреля в 12:19
Гаджеты

SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году

Megaobzor.com вчера в 18:04
Общество

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
Компания вчера в 10:18
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Происшествия

Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии

Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
РБК Уфа 00:52
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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