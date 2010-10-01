Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
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Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07
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Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Политика
Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Энергетика
FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России
Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Гаджеты
Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro официально представлены в России
Компания Oppo представила в России новые смартфоны — Reno 3 и Reno 3 Pro.
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля
Режим самоизоляции в регионе продлевается до 19 апреля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.
Энергетика
Цены на нефть «скорректировались» после резкого скачка накануне
Видно, как накануне произошёл резкий скачок цен на нефть (около 40%), а затем началась, как говорят экономисты, коррекция.
Здоровье
На коронавирус в Хакасии обследуют не всех
Обследование проводится на основании постановления управления Роспотребнадзора по республике или заключения медицинских работников, - сообщается на сайте стопкоронавирус.хакасия.рф.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
США закупили в России санкционные аппараты ИВЛ
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», - заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.
Общество
Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
Общество
На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом
На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Гаджеты
SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году
Общество
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»
Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
Здоровье
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии
Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.