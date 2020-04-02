Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

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Пропускной режим в Москве пока вводить не будут

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Введение пропускного режима для передвижения в Москве отложено - Собянин

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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