Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом

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Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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