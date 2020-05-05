Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51
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Футбол
Клопп о Мбаппе и Санчо: «Не хочу делать заголовки для газет»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможных трансферах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Sports.ru 17:37
Общество
Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков
Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 07:13
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Кино
Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге
6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 16:10
Кино
Сериал по мотивам истории ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
Сериал режиссёра Константина Богомолова «Хороший человек», снятый по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдет осенью 2020 года, сообщало 4 мая ТАСС со ссылкой на Богомолова.
ИрСити 20:00
Энергетика
Силуанов считает приемлемой для России нефть за $10
Цена на нефть в десять долларов за баррель является приемлемой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Пятый канал 18:34
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Единоборства
Фергюсон заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру
Американский боец UFC Тони Фергюсон выразил мнение, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 19:43
Наука
Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)
Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Шоу-бизнес
Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным
Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Общество
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Футбол
Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером
Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Чемпионат 09:56
Здоровье
Инфекционка в Саяногорске почти заполнена
Инфекционное отделение Саяногорской больницы заполнено почти на 100%.
Шанс (г. Абакан) 10:13
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Экономика
Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи
Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП
Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пханган в провинции Сураттхани семь граждан России за нарушение режима чрезвычайного положения.
Газета.Ru 07:15
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26