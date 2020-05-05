Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
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Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

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Собянин обсудил с регионами России введение масочного режима в общественных местах

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Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19

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Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможных трансферах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
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Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
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Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
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Инфекционка в Саяногорске почти заполнена

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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
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Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
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В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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