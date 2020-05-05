Коронавирус
РБКСобянин обсудил с главами регионов масочный режим из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, во время которого обсудил с главами российских регионов введение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51
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