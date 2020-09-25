Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин объяснил меры по ситуации с коронавирусом в Москве

Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.В источнике
С чего всё началось
Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил
 столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
Lenta.ru08:09
Подробнее о событии
Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфакс08:04
ТАСС

Собянин заявил, что социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать не будут

ТАСС08:14
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:11
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБК08:06
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 2408:30
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан от ситуации с коронавирусом

Российская газета08:38
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМО08:07

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
843

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.
Российская газета05:37
624