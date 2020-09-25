Собянин объяснил меры по ситуации с коронавирусом в Москве
Смотрите также
Певица Настя Каменских показала голую грудь на курорте
На учениях «Кавказ-2020» впервые задействовали систему «Тосочка»
Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии
Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
Горбачев поддержал протестующих против Лукашенко в Белоруссии
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
«Сбербанк» представил новый логотип, концепцию и название
Швеция обвинила Россию во вторжении в территориальные воды
В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
«Бавария» победила «Севилью» и стала обладателем Суперкубка УЕФА
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
Собянин рекомендовал возобновить режим удаленной работы
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы
Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже
Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей
Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.В источнике
С чего всё началось
Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил
столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
Подробнее о событии
Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:11