Коронавирус
Российская газетаСобянин объяснил необходимость масочного режима
Только массовое соблюдение масочного режима поможет уберечь от распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, отвечая на вопросы жителей в эфире "России-24".
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Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости вчера в 06:08
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 13:48
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru 15:31
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Финансы
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.
Коммерсантъ 11:23
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Общество
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по «военному пути»
В России вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по "военному" пути.
Ruposters.ru 02:06
Транспорт
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску.
RT на русском 12:37
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
Политика
Глава Архангельской области назвал сроки референдума о слиянии с НАО
Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что референдум об объединении с Ненецким автономным округом (НАО) планируется провести в сентябре, одновременно с выборами губернаторов обоих регионов.
RT на русском вчера в 16:44
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Армия и оружие
Арестович рассказал об оперативном центре ВМСУ и интересах НАТО
В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.
NewInform 14:05
Экономика
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая
Коммерсантъ 14:56
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Общество
ФСБ проверит активистов, высадивших деревья в парке Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга планирует обратиться в областные ФСБ и МВД для получения правовой оценки действий эко-активистов, которые в понедельник высадили деревья на территории парка УрГУПС.
Уральский меридиан 07:01
Общество
Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения
Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.
News.ru 14:34
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
Авто
Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru 15:12