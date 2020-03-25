Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели. Об этом он заявил в эфире «ТВЦ». Столичный градоначальник подчеркнул, что соответствующая мера была принята для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Экономика Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда "Наша важнейшая задача - обращаюсь сейчас ко всем работодателям - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, государство окажет бизнесу содействие в решении этих задач", - сказал Путин.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.