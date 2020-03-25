Политика
Lenta.ruСобянин объяснил необходимость нерабочей недели
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели. Об этом он заявил в эфире «ТВЦ». Столичный градоначальник подчеркнул, что соответствующая мера была принята для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Нерабочие дни нужны для снижения скорости распространения коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:49
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Экономика
Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда
"Наша важнейшая задача - обращаюсь сейчас ко всем работодателям - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, государство окажет бизнесу содействие в решении этих задач", - сказал Путин.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса
Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе
Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
У посольства США в Багдаде упали ракеты
Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Экономика
Цены на смартфоны в РФ вырастут на 20%
Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10-20%.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Власти Израиля допускают введение полной блокады из-за коронавируса
У Израиля не останется иного выхода при значительном увеличении заразившихся коронавирусом кроме полной блокады, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху 25 марта в прямом эфире израильского телевиденья.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
Путин рассказал о выплатах во время коронавируса
Только что Президент России Владимир Путин обратился в прямом эфире к гражданам РФ.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков
Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
Происшествия
В США во время ареста был убит мужчина, готовивший теракт
В США убит мужчина, предположительно готовивший теракт.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Происшествия
Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Шоу-бизнес
Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.