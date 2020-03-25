Политика

Lenta.ruLenta.ruСобянин объяснил необходимость нерабочей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели. Об этом он заявил в эфире «ТВЦ». Столичный градоначальник подчеркнул, что соответствующая мера была принята для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сергей Собянин: Нерабочие дни нужны для снижения скорости распространения коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:49

Собянин объяснил необходимость нерабочей недели

Lenta.ru13:33

Собянин пояснил необходимость нерабочей недели в Москве

Красная весна15:06

Собянин заявил, что введение нерабочей недели сдержит распространение коронавируса

ФАН15:22

«Сгладить пики». Собянин объяснил пользу от «длинных выходных»

Радио Sputnik14:56

Собянин объяснил пользу от нерабочей недели

МонаВиста15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Экономика

Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда

"Наша важнейшая задача - обращаюсь сейчас ко всем работодателям - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, государство окажет бизнесу содействие в решении этих задач", - сказал Путин.
РИА Новости 09:33
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 22:41
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Piter.tv 01:01
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 13:54
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Общество

Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса

Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 21:27
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
BFM.ru 12:29
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
Экономика

Цены на смартфоны в РФ вырастут на 20%

Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10-20%.
News.ru 22:43
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Власти Израиля допускают введение полной блокады из-за коронавируса

У Израиля не останется иного выхода при значительном увеличении заразившихся коронавирусом кроме полной блокады, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху 25 марта в прямом эфире израильского телевиденья.
Красная весна 16:40
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 23 марта в 16:10
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Путин рассказал о выплатах во время коронавируса

Только что Президент России Владимир Путин обратился в прямом эфире к гражданам РФ.
Saratovnews 09:52
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 21:33
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков

Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
REGNUM 22:31
Происшествия

В США во время ареста был убит мужчина, готовивший теракт

В США убит мужчина, предположительно готовивший теракт.
МИР 24 22:24
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК 21:26
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Шоу-бизнес

Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
РЕН ТВ 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное