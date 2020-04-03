Коронавирус
Газета.RuСобянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.
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Общество
Утверждены послабления застройщикам на период пандемии
«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Общество
Более 1200 человек умерли от коронавируса в США за сутки
1243 человека умерли от COVID-19 в США за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Политика
Рейтинги Путина выросли после обращения к нации
Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье
Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Игры
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Здоровье
Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии
Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
Не исключением стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Космос
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
22 марта во Всемирной организации здравоохранения оценили влияние прививки от гриппа на коронавирус.
Политика
США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок
США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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