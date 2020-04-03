Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.

Общество Утверждены послабления застройщикам на период пандемии «Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Политика Рейтинги Путина выросли после обращения к нации Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Здоровье Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Общество Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.

Общество Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Экономика Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.