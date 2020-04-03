Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.
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Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях

РИА Новости15:05

Собянин разъяснил правила передвижения на машине при самоизоляции

RT на русском14:53

Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

ТАСС14:18

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Собянин подтвердил допустимость передвижения горожан на личных машинах

Москва 2414:32

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

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Сергей Собянин подтвердил возможность ездить на машинах в условиях самоизоляции

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Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
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В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
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Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
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Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
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За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
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ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно

ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
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Президент России подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Указ о продлении режима нерабочего положения до 30 апреля текущего года подписал российский президент Владимир Путин.
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Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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