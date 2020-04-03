Коронавирус
Газета.RuСобянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты
Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
Общество
Президент России подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Указ о продлении режима нерабочего положения до 30 апреля текущего года подписал российский президент Владимир Путин.
Футбол
Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Культура
Cirque du Soleil покажет часовое шоу онлайн
Cirque du Soleil бесплатно покажет часовое шоу онлайн. Трансляция пройдет сегодня, 3 апреля, в 22.00 по московскому времени.
Армия и оружие
Политолог Шаповалов считает, что НАТО игнорирует суверенитет Ирака
По мнению эксперта, военные НАТО игнорируют суверенитет Ирака, несмотря на признание Западом иракского правительства легитимным, пишет Федеральное агентство новостей.
Энергетика
США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе
Администрации США предложили остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе из-за коронавируса, сообщают СМИ.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Политика
Путин выступит перед россиянами с новым обращением
В Кремле анонсировали новое обращение президента России Владимира Путина к гражданам.
Экономика
Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38% во II квартале
Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.