Коронавирус
Газета.RuСобянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.
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В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Космос
Получить статус астронавта захотели более 12 000 человек
Космическое агентство получило заявки из всех 50 штатов. Ожидается, что НАСА объявит имена счастливчиков в середине 2021 года.
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Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Политика
В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции
Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Общество
Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля
Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус
В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Спорт
Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом
Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
Общество
В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса
По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Гаджеты
Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10
В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Гаджеты