Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Политика В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Спорт Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.

Общество В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Гаджеты Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10 В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.

Игры Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.