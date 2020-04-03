Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте. Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать "массовые катания" запрещено.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях

РИА Новости15:05

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

РБК14:52

Собянин подтвердил допустимость передвижения горожан на личных машинах

Москва 2414:32

Собянин выступил против массового катания из-за коронавируса

Lenta.ru14:32

Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

ТАСС14:18

Сергей Собянин подтвердил возможность ездить на машинах в условиях самоизоляции

Вечерняя Москва14:17

Собянин призвал москвичей не заниматься массовым катанием на авто

Московский Комсомолец14:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Тарантас Ньюс 13:59
Космос

Получить статус астронавта захотели более 12 000 человек

Космическое агентство получило заявки из всех 50 штатов. Ожидается, что НАСА объявит имена счастливчиков в середине 2021 года.
Популярная механика 08:43
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.
МР7.ру вчера в 01:45
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Astera 16:48
Политика

В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции

Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИА Красная Весна 11:28
Общество

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Первый Тульский 12:52
Происшествия

В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус

В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
RT на русском 22:12
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Спорт

Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом

Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
ProstoProSport 01:11
Общество

В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса

По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
МонаВиста 05:03
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском 22:57
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 09:12
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 14:57
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Игромания.ру 02:38
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 10:26
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Гаджеты

SK Hynix начнёт производство памяти DDR5 в этом году

Игромания.ру 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное