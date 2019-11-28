Общество
Российская газетаСобянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Сделать 31 декабря выходным по всей стране ранее попросили депутаты, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.
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Футбол
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Стал известен список кандидатов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.
Футбол
Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место
Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Здоровье
В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей
Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
Общество
Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Политика
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Происшествия
Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Интернет
В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений
В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
Политика
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Здоровье
Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.