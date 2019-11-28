Общество

Российская газетаРоссийская газетаСобянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Сделать 31 декабря выходным по всей стране ранее попросили депутаты, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.
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Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

РИА Новости06:17

С.Собянин не видит смысла делать 31 декабря выходным днем в столице

Агентство Москва06:32

Сергей Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днем в Москве

Вечерняя Москва06:09

Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Российская газета07:01

Москвичам объяснили невозможность объявить 31 декабря выходным

Lenta.ru07:02

Собянин объяснил, почему москвичам не удастся отдохнуть 31 декабря

URA.Ru07:15

Собянин выступил против выходного дня 31 декабря

Примечания07:18
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