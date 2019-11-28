Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
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с чего всё началось

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Томской области с 17 марта 2012. Депутат Думы Томской области.
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