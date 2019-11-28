Общество
РИА НовостиСобянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
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с чего всё началось
В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.РИА Новости06:17
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