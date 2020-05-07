Коронавирус
РБКСобянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки
В Москве с 12 мая вводится первый этап ослабления ограничений из-за распространения COVID-19. К работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Информационный центр Правительства Москвы09:57
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва09:25
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