Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире канала «Россия 24», почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в Москве стали больше тестировать на COVID-19.В источнике
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Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек
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