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Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире канала «Россия 24», почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в Москве стали больше тестировать на COVID-19.В источнике
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РБК

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

РБКвчера в 16:24
Агентство Москва

Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Агентство Москвавчера в 14:35
ТАСС

Собянин: в Москве на коронавирус за две недели тестируют миллион человек

ТАССвчера в 14:39
Москва 24

За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Москва 24вчера в 14:38
РИАМО

За две недели в Москве на Сovid‑19 тестируют около 1 млн человек

РИАМОвчера в 15:04
Вести.Ru

Эксклюзив: Собянин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Вести.Ruвчера в 14:25
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек

Вечерняя Москвавчера в 14:29

Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
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Володин заявил об участии зарубежных спецслужб в деле Навального

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после того, как была принята резолюция Европарламента по делу блогера Алексея Навального, у российской стороны есть основания предполагать, что в этом деле участвовали зарубежные спецслужбы.
Дума ТВвчера в 03:19
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