Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве
За две недели в Москве порядка 1 млн человек тестируют на COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований
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За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин
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Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек
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