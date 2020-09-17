Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире канала «Россия 24», почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в Москве стали больше тестировать на COVID-19.В источнике
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