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Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире канала «Россия 24», почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в Москве стали больше тестировать на COVID-19.В источнике
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РБК

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

РБКвчера в 16:24
РИАМО

За две недели в Москве на Сovid‑19 тестируют около 1 млн человек

РИАМОвчера в 15:04
Вести.Ru

Эксклюзив: Собянин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Вести.Ruвчера в 14:25
ТАСС

Собянин: в Москве на коронавирус за две недели тестируют миллион человек

ТАССвчера в 14:39
Москва 24

За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Москва 24вчера в 14:38
Агентство Москва

Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Агентство Москвавчера в 14:35
Газета.Ru

Собянин: миллион москвичей проверяют на коронавирус каждую неделю

Газета.Ruвчера в 14:44

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Уголовное наказание могут ввести за мошенничество с продажей лекарств

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для того, чтобы решить проблему мошенничества в сфере продажи лекарств нужно ввести уголовную ответственность за подобные деяния.
РЕН ТВ01:39

Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Ученые заявили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Исследование 125 добровольцев из Британии показали, что у 62% пациентов с коронавирусом повреждена система кровоснабжения головного мозга, у 31% нарушалось психическое состояние, проявлялась спутанность сознания.
Известия23:34
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