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ТАСС
ТАСС

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

РБКвчера в 16:24
РИАМО

За две недели в Москве на Сovid‑19 тестируют около 1 млн человек

РИАМОвчера в 15:04
Москва 24

За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Москва 24вчера в 14:38
ТАСС

Собянин: в Москве на коронавирус за две недели тестируют миллион человек

ТАССвчера в 14:39
Агентство Москва

Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Агентство Москвавчера в 14:35
Вести.Ru

Эксклюзив: Собянин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Вести.Ruвчера в 14:25
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек

Вечерняя Москвавчера в 14:29

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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Генпрокуратура запросила данные о Навальном у Франции и Швеции

Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального, также в Германии ссылались на наличие гостайны, поскольку в обследованиях были задействованы немецкие военные специалисты.
Ведомостивчера в 13:41
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Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
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В Самаре прокомментировали 14 смертей от коронавируса в регионе

Статистику прокомментировал глава информцентра при региональном оперативном штабе Николай Ренц, отметив, что сведения о 14 летальных исходах сформирована на основе патанатомических заключений по итогам патолого-анатомического вскрытия.
Kursk.comвчера в 03:10
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