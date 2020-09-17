Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Смотрите также
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
В Екатеринбурге проходит фестиваль Ural Music Night 2020
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова
Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Более 1 млн москвичей уже сделали прививку от гриппа
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Президент Бразилии раскритиковал карантинные меры по коронавирусу
Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова
США и ЕС хотят вместе объявить о санкциях, Белоруссия готова ответить
Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Подробнее о событии
За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин
Москва 24вчера в 14:38
Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований
Агентство Москвавчера в 14:35
Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек
Вечерняя Москвавчера в 14:29