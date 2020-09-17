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ТАСС
ТАСС

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

РБКвчера в 16:24
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек

Вечерняя Москвавчера в 14:29
ТАСС

Собянин: в Москве на коронавирус за две недели тестируют миллион человек

ТАССвчера в 14:39
Москва 24

За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Москва 24вчера в 14:38
Агентство Москва

Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Агентство Москвавчера в 14:35
Вести.Ru

Эксклюзив: Собянин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Вести.Ruвчера в 14:25
РИАМО

За две недели в Москве на Сovid‑19 тестируют около 1 млн человек

РИАМОвчера в 15:04

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон
Российская газетавчера в 03:45
9

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
1

Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет Sputnik Latvija.
РИА Новости20:13
9

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
1

Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
6

В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.
РИА Новости21:00
8

Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов

Как следует из документа, ограничен доступ граждан, не проживающих постоянно на территории города или района, а также иностранцев, либо тех, у кого нет специальных пропусков, выданных местными администрациями.
Аргументы и Факты - Уфавчера в 12:03
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Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37