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ТАСС
ТАСС

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

РБКвчера в 16:24
Вести.Ru

Эксклюзив: Собянин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Вести.Ruвчера в 14:25
ТАСС

Собянин: в Москве на коронавирус за две недели тестируют миллион человек

ТАССвчера в 14:39
Москва 24

За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Москва 24вчера в 14:38
Агентство Москва

Собянин: Увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Агентство Москвавчера в 14:35
РИАМО

За две недели в Москве на Сovid‑19 тестируют около 1 млн человек

РИАМОвчера в 15:04
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: За две недели на COVID-19 в Москве тестируют около миллиона человек

Вечерняя Москвавчера в 14:29

В Бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
В Бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
REGNUM00:44
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Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ruвчера в 06:15

Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий – разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Известия00:31

Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами

Во время выступления на женском форуме «За Беларусь» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он принял решение о закрытии границ с двумя соседними государствами – Польшей и Литвой, сообщает БЕЛТА.
DixiNewsвчера в 02:14
2,8K

Названы условия для падения рубля

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал условия для ослабления рубля, указав на волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также неопределенность в отношении новых международных санкций.
Lenta.ru00:29
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
5,1K

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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