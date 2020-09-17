Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
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Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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