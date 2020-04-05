Коронавирус
РБКСобянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу
Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такую ситуацию он объяснил тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».
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Общество
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Общество
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
Общество
ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
Общество
Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
В Свердловской области расширили список организаций, которым разрешено работать во время карантина
По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в период режима самоизоляции.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Футбол
Агент Варга: «Кристал Пэлас» сохранил интерес к Чалову
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес со стороны английского клуба «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Происшествия
Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочь
У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.