Коронавирус

РБКРБКСобянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такую ситуацию он объяснил тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».
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Собянин: Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу

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Собянин объяснил, почему Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу

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Собянин: Москва - в самой высокой группе риска по коронавирусу

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Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

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Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
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Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
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Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

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Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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