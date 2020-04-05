Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такую ситуацию он объяснил тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».

Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

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