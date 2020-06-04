Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.
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с чего всё началось
Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24
" заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.
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