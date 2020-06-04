с чего всё началось

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.

Игры Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено. 2

Гаджеты Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы. 2

Общество В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 701

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,9K

Происшествия В Бурятии скончался еще один пациент с коронавирусом В Бурятии скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом. 4 июня в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а умерла 43-летняя пациентка.

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 190

Технологии «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты. 23

Футбол Компани пожертвовал «Андерлехту» 3 млн евро По данным бельгийских СМИ, играющий тренер команды Венсан Компани при помощи председателя правления клуба Воутера Ванденхауте уже пожертвовал "Андерлехту" € 3 млн.

Политика Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами. 145

Общество Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу Как сообщил Тегнелл в интервью Sveriges Radio, из-за того, что на территории Швеции было решено не вводить всеобщий карантин, в стране зафиксирован высокий уровень смертности от коронавируса. 1,5K

Футбол Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Общество В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. 1K

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 666

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 201